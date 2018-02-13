3 boyutlu yazıcıyla ‘Robot balık’

Elazığ
Fırat Üniversitesi'nde görevli öğretim elemanları, gerçek bir balığın sinir sistemi ve tuna balığını model alarak 3 boyutlu yazıcıyla 3 boyutlu hareket kabiliyetine sahip keşif, gözlem, araştırma ve askeri amaçlı kullanılabilecek "Robot Balık" üretti. FÜ Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümündeki 7 öğretim elemanı, TÜBİTAK
projesi kapsamında akıllı robot balık geliştirdi. Üzerinde bulunan sensörler sayesinde gerçek bir balık gibi engellerden sakınarak hareket edebilme özelliğine sahip olan robot balık, aynı zamanda hız, ivme, konum, derinlik, sıcaklık gibi bilgileri de aktarabilecek. Ydr. Doç. Dr. Gonca Özmen Koca, "3 boyutlu yazıcı kullanarak prototip gerçekleştirdik. Prototipimiz, bir ana gövde, 2 kuyruk ve bir tane de esnek kuyruktan oluşmakta. Bu çalışmanın amacı tamamen canlılardan esinlenerek elde edilmiş tasarımı robot bir balığa entegre etmek" dedi. Koca, robot balığın araştırma, gözlem, inceleme, keşif ve askeri amaçlı kullanılabileceğini belirtti.