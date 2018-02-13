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Bu görenleri heyecanlandırıyor!

'un Dernekpazarı ilçesi, mahallesi'ndeki görenleri hem şaşırtıyor hem heyecanlandırıyor. 600 Rakımda bulunan doğa harikası köye yapılan halı saha, tüm ilçeden futbolla uğraşan sporcular tarafından rağbet görüyor. Yenice köyü meziresin'den de görülen, doğasever ve macera tutkunlarının gittiği halı saha oyunculara inanılmaz anlar yaşatıyor.

Giriş Tarihi: 13.2.2018 13:31 Güncelleme Tarihi: 13.2.2018 13:45
Bu halı saha görenleri heyecanlandırıyor!

Öyle bir yere yaptılar ki, görenler hem hayran hem de hayretler içinde kalıyor. 'un Dernekpazarı ilçesi, köyünde yapılan halı saha görenleri heyecanlandırıyor.

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Bu halı saha görenleri heyecanlandırıyor!
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