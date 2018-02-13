Bu halı saha görenleri heyecanlandırıyor!

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi, Günebakan mahallesi'ndeki halı saha görenleri hem şaşırtıyor hem heyecanlandırıyor. 600 Rakımda bulunan doğa harikası köye yapılan halı saha, tüm ilçeden futbolla uğraşan sporcular tarafından rağbet görüyor. Yenice köyü Çikoşo meziresin'den de görülen, doğasever ve macera tutkunlarının gittiği halı saha oyunculara inanılmaz anlar yaşatıyor.
Giriş Tarihi: 13.2.2018 13:31Güncelleme Tarihi: 13.2.2018 13:45
Öyle bir yere halı saha yaptılar ki, görenler hem hayran hem de hayretler içinde kalıyor. Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi, Günebakan köyünde yapılan halı saha görenleri heyecanlandırıyor.