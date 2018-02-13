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Eşi terk edince çatıda canına kıydı

Arnavutköy'de, çocuklarıyla birlikte eşinin evden gitmesini kabullenemeyen adam canına kıydı.

BARIŞ SÖZAL
BARIŞ SÖZAL Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2018 15:59 Güncelleme Tarihi: 13.2.2018 16:08
Eşi terk edince çatıda canına kıydı

Geçen hafta perşembe gecesi Merkez Mahallesi Afife Sokak'ta yaşanan olayda iddiaya göre, evli ve 2 çocuk babası 25 yaşındaki olaydan 20 gün önce eşiyle tartıştı. Tartışma sonrası genç kadın çocuklarını da alarak baba evine gitti.

KAYINVALİDEYE TELEFON

Günlerce evine dönmesi için eşini ikna edemeyen İsa Saka, kayınvalidesini arayıp "Ben ediyorum" dedi ve telefonu kapattı. Bunun üzerine Saka'nın ağabeylerine haber verildi. Eve giden Saka'nın ağabeyleri, evde kardeşlerini göremeyince çatıya baktı. Ağabeyleri burada korkunç manzarayla karşılaştı.

Ağabeylerin durumu sağlık ve polis ekiplerine haber vermesiyle olay yerine ulaşan sağlık ekibi, İsa Saka'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından Saka'nın cansız bedeni toprağa verildi. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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Eşi terk edince çatıda canına kıydı
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