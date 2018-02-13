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Eşini 5 yerinden bıçaklayan koca, "Seviyorum, pişmanım" dedi

’da eşini beş yerinden bıçaklayan ilk kez hakim karşısına çıktı. Yıldırım, bıçakladığı karısını sevdiğini ve yaşananlardan pişmanlık duyduğunu söyledi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2018 15:14 Güncelleme Tarihi: 13.2.2018 15:23
Eşini 5 yerinden bıçaklayan koca, Seviyorum, pişmanım dedi

'nın Osmangazi ilçesinde geçen ekim ayında boşanma aşamasında olduğu 17 yıllık eşi 'ı 5 yerinden bıçaklayan 'ın yargılanmasına başlandı. Hakkında 'eşini kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılan Yıldırım hakim karşısına çıktı. Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve Emine Yıldırım'ın katılmadığı duruşmada Ümit Yıldırım ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Olay günü yaşananları anlatan Yıldırım, savunmasında eşini çok sevdiğini, yaşananlardan ötürü büyük pişmanlık duyduğunu belirtti. Yıldırım, "Üzgünüm ve çok pişmanım aramızda geçimsizlik vardı 10 yıllık evliyiz eşim ve çocuklarımı çok seviyorum. Olay günü otobüs durağında bekledim, eşimin geldiğini görünce yanına gidip konuşmak istedim. Bana benimle konuşmak istemediğini söyledi. 17 yıllık evliyiz, 2 çocuğumuz olmasına rağmen bana karşı tavrını anlayamadım. Kocası, çocuklarının babası değilmişim gibi davrandı. Ben o anda kendimi kaybetmişim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" sözleri ile kendini savundu.

BIÇAĞI KENDİNİ KORUMAK İÇİN TAŞIMIŞ

Yıldırım, mahkeme başkanının eşini yaralamada kullandığı bıçağı neden taşıdığını sorması üzerine, sokaklarda yaşadığını ve o bıçağı da kendini karşı korumak için taşıdığını, eşini bıçaklamayı planlamadığını iddia etti.

Mahkeme, eksik hususların giderilmesi ve belgelerin tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Ümit Yıldırım, 17 Ekim'de boşanmak üzere olduğu eşi Emine Yıldırım'ı işe giderken kullandığı yol üzerinde beklemiş, eşinin geldiğini görünce yanına gidip konuşmak istemişti. Kendisiyle konuşmayı reddeden eşini 5 yerinden bıçaklayarak kaçan Yıldırım, olaydan sonra yakalanarak tutuklanmıştı.

Düğüne 4 gün kala nişanlısını öldüren sanık hakim karşısına çıktı

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Eşini 5 yerinden bıçaklayan koca, "Seviyorum, pişmanım" dedi
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