Hasankeyf’te mezarlar taşınıyor

Ilısu Barajı çalışmalarının devam ettiği Hasankeyf ilçesinde sular altında kalacak bölgedeki tarihi eserlerin taşınmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. İlçede, İmam Abdullah Türbesi çevresinde bulunan mezarların taşıma işlemlerine başlandı. Bu çerçevede, şu ana kadar 200 mezardan 60'ının yeri değiştirilirken, mezarlar yeni Hasankeyf'e taşındı.

Bölgedeki çalışmaları yakından takip eden Aktivist Ömer Güzel, İmam Abdullah Türbesi'nin de 2 ay içerisinde çalışmaları tamamlanıp, taşınacağını kaydetti. Güzel, "Ondan öncesi ihaleyi alan firma türbe etrafında barajdan etkilenecek olan ve taşınma sırasında etkilenecek mezarları yerinden çıkartarak yeni Hasankeyf'e taşınıyor. İmam Abdullah Türbesi taşınma işlemleri bittikten sonra tekrardan isteyen mezarını İmam Abdullah türbesinin olduğu yere bırakabilir. Tabi mezarını tekrardan getirecek kişiler daha öncesinden imam Abdullah türbesinde olan mezarlar için geçerlidir. Tahmini olarak 200'e yakın mezar bulunuyor. Bunların içerisinde taşınacak olan 60 kişilik mezar taşınmıştır" dedi.