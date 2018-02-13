Maçka Parkı’nın ağaçları taşınıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından yürütülen Dolmabahçe-Levazım tüneli projesi kapsamında Maçka Demokrasi Parkı'nda özel iş makineleri ile ağaçların sökümüne başlandı. Polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Mimarlar Odası üyesi Mücella Yapıcı
'nın, 'ağaç katliamı yapılıyor' diyerek sosyal medyadan çağrı yapmasına kimsenin gelmemesi dikkat çekti. İBB'nin ağaçların taşınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çalışmalar kapsamında; alanda bulunan 85 ağaç, Bahçeköy Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı'na dikilecek. Park dışındaki ise 91 ağaç ise başka bölgelere nakledilecek. Çalışmalardan sonra bölge tekrar ağaçlandırılacak" denilmişti.