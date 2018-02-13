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Maçka Parkı’nın ağaçları taşınıyor

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2018
Maçka Parkı’nın ağaçları taşınıyor
tarafından yürütülen Dolmabahçe-Levazım tüneli projesi kapsamında Maçka Demokrasi Parkı'nda özel iş makineleri ile ağaçların sökümüne başlandı. Polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Mimarlar Odası üyesi 'nın, 'ağaç katliamı yapılıyor' diyerek sosyal medyadan çağrı yapmasına kimsenin gelmemesi dikkat çekti. İBB'nin ağaçların taşınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çalışmalar kapsamında; alanda bulunan 85 ağaç, Bahçeköy Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı'na dikilecek. Park dışındaki ise 91 ağaç ise başka bölgelere nakledilecek. Çalışmalardan sonra bölge tekrar ağaçlandırılacak" denilmişti.
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Maçka Parkı’nın ağaçları taşınıyor
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