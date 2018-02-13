Parayı karıştırınca dolandırıldı

İstanbul
Bahçelievler'de huzurevinde kalan 84 yaşındaki Nadide Kazar, kendisini sık sık ziyaret eden "Filiz" olarak tanıdığı S.T.'ye 400 bin liraya dairesini sattı. Ancak Kazar'ın hesabına 400 bin lira yerine 4 bin lira yatırıldı. Yaşlılık ve bunama başlangıcı nedeniyle eski para ile yeni para birimini karıştıran Kazar, dolandırıldığı iddiasıyla Kumkapı Polis Merkezi
'nde şikâyetçi oldu. HİLEYLE DOLANDIRDI
Soruşturma sonrası Asliye Hukuk Mahkemesi
'nde dava açıldı. Davaya göre; Fatih'e bağlı Fındıkzade'deki evin satışı geçen yıl 8 Kasım'da gerçekleşti. Kazar, eski para ile yeni para birimini karıştırıp hesabına yatan 4 bin lirayı 400 bin lira olarak algılayınca satış tamamlandı. Kazar'ın avukatı Ayşe Celepcioğlu İriyarı, "Kazar aslında 90 yaşındadır. Almanya'ya gidebilmek için yaşını küçültmüştür. Çocuğu yoktur ve huzurevinde kalmaktadır. Evini 400 bin liraya sattığını düşünürken maalesef dolandırıldığını ve hile ile evinin kendisinden alındığını öğrenmiştir. Taşınmaz kaydının iptalini, Kazar adına tapuda tescil edilmesini ve üçüncü kişilere satışının engellenmesini istiyoruz" dedi. Davaya cevap veren S.T. ise Kazar'ın dairenin emlakçı değerinin 100 bin lira olduğunu, 95 bin liraya satabileceğini söylediğini ve anlaştıklarını öne sürdü. 91 BİN LİRA ELDEN ÖDENDİ
S.T.'nin avukatı da "Hesabına 4 bin lira yatırılmış, kalan 91 bin lira da elden ödenmiştir. Herhangi bir hile yoktur. Davacı, S.T.'ye 'Sen bana çok sevdiğim biri olan Filiz'i çağrıştırıyorsun, sana Filiz diyeceğim' demiş ancak bu şekilde hitap etmeye devam etmiştir. Para birimini bilmeyen birisi de değil. Kamera kayıtlarının celbi ile davanın reddini istiyoruz" dedi.