Sigaraya çapraz denetim

Sağlık Bakanlığı
, 2018- 2023 Ulusal Tütün Kontrol Programı ve Eylem Planı üzerindeki çalışmasının sonuna geldi. Bakanlık, yeni eylem planında çapraz denetim metodunu yaygınlaştıracak. Geçtiğimiz yıl pilot olarak uygulanan iller arası çapraz denetim sonucunda rutin denetimlerdeki ihlal oranı 9 kat, ihbara dayalı denetimlerde ise 2.5 kat artış gerçekleşti. Çapraz denetim metodunda aynı ilde sürekli denetim yapan ve kişisel ilişki kuran denetmenlerle işyerleri arasında zamanla yaşanan yakın ilişki yaptırımların uygulanmasını engelliyordu. Denetmenleri, hiç tanımadıkları illerde belli dönemlerde denetime çıkaran bakanlık, bu sayede mekân sahipleri ile deneticiler arasındaki ilişkiyi de önlemiş oluyor. Bakanlık ayrıca yeni eylem planıyla sigara
tüketimine ilişkin yeni önlemler alacak. İşte, 2023'e kadar sürecek tütünle mücadele eylem planından öne çıkan başlıklar:
Bakanlık gündemine 2013'ten bu yana konuşulan ve 2016'da eylem planında yer alan kara paket uygulamasına 2018'de geçilmesi bekleniyor. Kara paket uygulaması ile sigara paketlerinin üzerindeki reklam ve logolar kaldırılacak. Marka düz yazıyla bakanlığın belirlediği puntoda yazılacak. Sigara paketlerinde bakanlığın uygun gördüğü sigaranın zararlarına ilişkin uyarılar yer alacak. KAPALI ALANDA İHLALE AĞIR CEZA
Sigara satışları marketlerde görülmeyen kapalı kutular içinde yapılacak. Market ve büfelerde sigara paketlerinin tezgahta dışarıdan görülmesine izin verilmeyecek. 18 yaş altı satışlarda ağır cezalar uygulanacak.
Kapalı alanlarda tütün ve tütün mamulü tüketiminde para cezaları katlamalı olarak artırılacak.
İller arası çapraz denetim yapılacak. Aynı denetçilerin aynı mekânları denetlemesinin önüne geçilecek. Denetimde görevini yerine getirmeyen denetçilere de yaptırım uygulanacak.
Sigarayı bırakma merkezleri güçlendirilecek. ALO 171 sigarayı bırakma hattında 7 gün 24 saat uzman danışmanlar tarafından hizmet verilmeye devam edilecek. Bugüne kadar hattı 26 milyon kişi arayarak sigara bırakmaya yönelik bilgi aldı. Şu an 415 sigara bırakma polikliniğinde 2 milyon kişiye muayene yapılarak destek sağlandı. Hattı arayan ve merkeze gelenlerin yüzde 30'u sigarayı tamamen bıraktı. İLAÇLAR ÜCRETSİZ
Sigara bağımlılığından
kurtulmak için
kişiye göre etkinliği
kanıtlanmış tıbbi ürün
ve ilaçların ücretsiz dağıtımına
devam edilecek.
Geçen yıl 300 bin kişiye sigara
bırakma tedavisine yetecek
miktarda ilaç ve nikotin replasman
tedavisi preparatı hekimlerin uygun
gördüğü hastalara ücretsiz olarak
dağıtıldı. Yeni dönemde
bu destekler devam
edecek.