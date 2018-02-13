Uyandı Mehmetçik’i sordu

İstanbul'da önceki akşam beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılıp ameliyat edilen usta aktör Kadir İnanır
hayati tehlikeyi atlattı. Tedavisine tedbir amaçlı olarak yoğun bakım ünitesinde devam edilen sanatçının durumuna ilişkin Özel Acıbadem Fulya Hastanesi'nden Başhekim Prof. Dr. Reha Baran, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Yunus Aydın ve Nöroradyoloji Uzmanı Prof. Dr. Naci Koçer ortak açıklama yaptı. Doktorlar, sevilen sanatçının üç gün daha takip edileceğini, 10 günlük sürecin ardından taburcu edileceğini kaydetti.
Kadir İnanır'a ilk müdahaleyi yapan ekipten Prof. Dr. Yunus Aydın, "Evine giderek 45 dakika kadar ikna etmeye çalıştım" dedi.
Kadir İnanır'ın oyuncu yeğeni Levent İnanır
ise ameliyat sonrası sohbet ettiği dayısının ve kendisine Afrin'de şehit olup olmadığını sorduğunu, "Cephedeki Mehmetçikleri Allah korusun" dediğini aktardı. Ziyaretçi akınına uğrayan Kadir İnanır, 6 yıl önce de akciğer tedavisi görmüştü.