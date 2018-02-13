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Yüzde 95’i tamamlanan havadan görüntülendi

Yüzde 95’i tamamlanan ’ndeki son durum havadan görüntülendi. Aynı anda 50 bin kişinin ibadet edebileceği Çamlıca Camii'nin 2018 yılının Ramazan ayında açılması planlanıyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2018 11:01 Güncelleme Tarihi: 13.2.2018 11:50
Yüzde 95’i tamamlanan Çamlıca Camii havadan görüntülendi

6 Ağustos 2013'te temelleri atılan ve 125 bin metrekare alanda yapımı hızla devam eden 'nin açılışına aylar kaldı. 'un en büyük yapılarından biri olacak olan camide devam eden çalışmalarda gelinen son durum ise havadan drone ile görüntülendi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ALEMİNE SAHİP

Görüntülerde caminin dış yapısının büyük bir kısmında inşaat çalışmalarının bittiği görüldü. Tamamlandığında İstanbul'un birçok noktasından görülecek olan 7,77 metre boyundaki alemle dünyanın en büyük alemine sahip olan Çamlıca Camii, 4`ü 107.1 metre, 2`si ise 90`ar metrelik 6 minareden oluşuyor.

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Yüzde 95’i tamamlanan Çamlıca Camii havadan görüntülendi
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