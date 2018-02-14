Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Ataköy Konaklarında bir ev alev alev yandı

nda bir ev alev alev yandı

Ataköy 6. kısımda lüks sitede bulunan bir evde çıktı. Alev alev yanan ev, ekipleri tarafından söndürülürken yangının dan kaynaklandığı öğrenildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2018 11:48 Güncelleme Tarihi: 14.2.2018 12:00
Ataköy Konaklarında bir ev alev alev yandı

Bakırköy'deki Ataköy 6. kısımda bulunan lüks konakların bir tanesinin en üst katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daire içerisinde bulunan nın elektrik aksamında meydana gelen yanma tüm daireyi sardı. Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Bakırköy İtfaiyesi ekipleri, alevler içinde kalan daireyi kısa süre içerisinde söndürdü. Yangın esnasında daire içerisinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.
Alevleri görüp dışarı çıktığını ifade eden site sakini,"Ben de burada oturuyorum. Ne olduğunu bilemiyorum. Dumanları görünce dışarı çıktım. Klimadan çıkmış diyorlar. Oturan varmış ama çalışan kişilermiş. Ben de alevi gördüm ama çekemedim. Genç arkadaşlar kalıyordu" dedi.

Lüks sitedeki daire alev alev yandı

Yılın ilk eriği çıktı! Kilosu cep yakıyor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ataköy Konaklarında bir ev alev alev yandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN