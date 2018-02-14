Ataköy Konaklarında bir ev alev alev yandı

Bakırköy'deki Ataköy 6. kısımda bulunan lüks konakların bir tanesinin en üst katındaki dairede yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daire içerisinde bulunan klimanın elektrik aksamında meydana gelen yanma tüm daireyi sardı. Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Bakırköy İtfaiyesi ekipleri, alevler içinde kalan daireyi kısa süre içerisinde söndürdü. Yangın esnasında daire içerisinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

Alevleri görüp dışarı çıktığını ifade eden site sakini,"Ben de burada oturuyorum. Ne olduğunu bilemiyorum. Dumanları görünce dışarı çıktım. Klimadan çıkmış diyorlar. Oturan varmış ama çalışan kişilermiş. Ben de alevi gördüm ama çekemedim. Genç arkadaşlar kalıyordu" dedi.

Lüks sitedeki daire alev alev yandı