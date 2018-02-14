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Expo Merkezi'nde

Yeşilköy'de, Expo Merkezi'nin bir bölümünde çıkan hasara neden oldu

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2018 06:22 Güncelleme Tarihi: 14.2.2018 07:43
CNR Expo Fuar Merkezi'nde yangın

Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları ı'nın ( Avrasya Boat Show) sürdüğü merkezin dördüncü holünde gece saatlerinde çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevleri ve yükselen dumanları fark eden güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle fuar merkezinin bulunduğu bölgeyi yoğun duman kapladı.

Ayrıca alevler, bazı stantlar ve sergi malzemeleri ile deniz araçlarının olduğu bölümden çatıya sıçradı.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, soğutma çalışmasına başladı.

Merkezin bir bölümünde hasara neden olan yangının elektrik kontağından çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

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CNR Expo Fuar Merkezi'nde yangın
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