Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Hukuk öğrencisi merakla başladı, 10 milyon solucana ulaştı!

Hukuk öğrencisi merakla başladı, 10 milyon solucana ulaştı!

’de üniversite öğrencisi Davut Kurul, evinin alt katında kurduğu tesiste solucan gübresi üretiyor Yılın kurak geçtiğine dikkat çeken Kurul, çiftçilere su tutma özelliği bulunan solucan gübresi kullanmalarını öneriyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2018 14:47 Güncelleme Tarihi: 14.2.2018 14:58
Hukuk öğrencisi merakla başladı, 10 milyon solucana ulaştı!

'in ilçesinde 1,5 yıl önce merakı nedeniyle 50 bin solucanla gübre üretimine başlayan üniversite öğrencisi Davut Kurul, 10 milyon solucanla üretime devam ediyor. Bu yılın kurak geçtiğini ve solucan gübresinin su tutma özelliğinin olduğunu belirten Kurul, çiftçilere bu gübreyi kullanmalarını önerdi.

HUKUK FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİSİ

Kızıltepe'de yaşayan Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Davut Kurul (33), 1,5 yıl önce organik tarım için araştırma yapmaya başladı. Kırmızı Kaliforniya solucanları ile organik gübre üretildiğini öğrenen Kurul, hemen işe koyuldu. Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan evinin alt katında tesis kuran Kurul, 50 bin solucan satın alarak, demirden yaptığı su tanklarında organik gübre üretmeye başladı. 1,5 yıldır ara vermeden gübre üretimi çalışmalarını sürdüren Kurul, 10 milyon solucana ulaştı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hukuk öğrencisi merakla başladı, 10 milyon solucana ulaştı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN