Hukuk öğrencisi merakla başladı, 10 milyon solucana ulaştı!

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1,5 yıl önce merakı nedeniyle 50 bin solucanla gübre üretimine başlayan üniversite öğrencisi Davut Kurul, 10 milyon solucanla üretime devam ediyor. Bu yılın kurak geçtiğini ve solucan gübresinin su tutma özelliğinin olduğunu belirten Kurul, çiftçilere bu gübreyi kullanmalarını önerdi.

HUKUK FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİSİ

Kızıltepe'de yaşayan Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Davut Kurul (33), 1,5 yıl önce organik tarım için araştırma yapmaya başladı. Kırmızı Kaliforniya solucanları ile organik gübre üretildiğini öğrenen Kurul, hemen işe koyuldu. Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan evinin alt katında tesis kuran Kurul, 50 bin solucan satın alarak, demirden yaptığı su tanklarında organik gübre üretmeye başladı. 1,5 yıldır ara vermeden gübre üretimi çalışmalarını sürdüren Kurul, 10 milyon solucana ulaştı.