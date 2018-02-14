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'daki 'ler revize edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, 'daki Elektronik Denetleme Sistemleri'nin () yeni eklemelerle birlikte revize edilerek faaliyete geçirildiğini bildirdi. EDS'lerde; kırmızı ışık, ortalama hız, park, emniyet şeridi, tramvay yolu, ters yön, yaya yolu, ofset taralı alan, dönüş yasağı ve Mobil İhlal Tespit Sistemi olmak üzere, toplam 455 adet ihlal tespit sistemi bulunuyor.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2018 20:01 Güncelleme Tarihi: 14.2.2018 20:14
İstanbul'daki EDS'ler revize edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla genelinde bulunan Elektronik Denetleme Sistemleri yeni yayımlanan usul ve esaslara göre yeni eklemeler de yapılarak revize edildi.

455 ADET İHLAL TESPİT SİSTEMİ VAR

Bu kapsamda 'lerde; kırmızı ışık, ortalama hız, park, emniyet şeridi, tramvay yolu, ters yön, yaya yolu, ofset taralı alan, dönüş yasağı ve Mobil İhlal Tespit Sistemi olmak üzere, toplam 455 adet ihlal tespit sistemi bulunuyor.

Yabancı plakalı araçlar trafik cezaları ödenmeden sınırdan çıkamayacak

Öte yandan, trafik denetimlerinde aktif olarak kullanılmaya başlanılan sistemler ile ihlal yaptığı tespit edilen araç plakalarına Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenmeye başlandı.

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İstanbul'daki EDS'ler revize edildi
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