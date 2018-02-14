Üsküdar Acıbadem Caddesi'ndeki soygun saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Banka şubesine gelen silahlı ve kar maskeli soyguncu, özel güvenlik görevlisinin tabancasını aldı. Banka çalışanlarını silahla tehdit eden soyguncu, bir miktar parayı alıp yaya olarak kaçtı.

Soygun sonrası banka şubesine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine özel harekat polisi de geldi. Polis kaçan soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı. Bu arada soygunun şokunu yaşanan bazı banka çalışanlarının ağladığı görüldü.

Üsküdar'da banka soygunu