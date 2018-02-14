Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Üsküdar'da banka soygunu

'da u

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2018 11:55 Güncelleme Tarihi: 14.2.2018 13:21
Üsküdar'da banka soygunu

Acıbadem Caddesi'ndeki saat 11.30 sıralarında meydana geldi. şubesine gelen silahlı ve kar maskeli soyguncu, özel güvenlik görevlisinin tabancasını aldı. Banka çalışanlarını silahla tehdit eden soyguncu, bir miktar parayı alıp yaya olarak kaçtı.

Soygun sonrası banka şubesine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine özel harekat polisi de geldi. Polis kaçan soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı. Bu arada soygunun şokunu yaşanan bazı banka çalışanlarının ağladığı görüldü.

Üsküdar'da banka soygunu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Üsküdar'da banka soygunu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN