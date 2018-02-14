Yeni Akit’in genel yayın yönetmenini öldüren damada müebbet

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i bıçaklayarak öldüren ve eşi Esma Karanfil'in de ağır yaralanmasına sebep olan Cemil Karanfil'in yargılandığı dava da Savcı mütalaasını açıkladı. Cemil Karanfil hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası, 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 20 yıla kadar hapis cezası istendi.





Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Cemil Karanfil katıldı. Mahkeme başkanı Tuncay Aslan, Kadir Demirel'e ait cep telefonun görüşme kayıtlarına göre 112 Acil Servis numarasının sanık Cemil Karanfil tarafından arandığına dair yazının mahkemeye ulaştığını açıkladı. Bunun üzerine Demirel Ailesi'nin avukatı söz alarak, "112 nolu acil destek hattının sanık tarafından arama yapılması suç tamamlanıp netice gerçekleştikten sonra olmuştur. Dolayısıyla ceza hukuku anlamında faal nedamet oluşturmaz. İndirim hükümlerinin uygulanmasını gerektiren bir eylem olarak da kabul edilemez. Müvekkilimin rızası dışında elinden çıkmış olan telefonunda inceleme yaptırılıp, bilirkişi çözüme ilişkin rapor alınması da hukuka aykırıdır. Telefonun bu şekilde elinden çıkmasına rağmen dosyaya sunulması sebebiyle savcılığa yaptığımız suç duyurusu devam etmektedir. Telefonun müvekkilime iadesini talep ediyoruz. Dosya tamamlanmıştır. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.



"BIÇAK İNTERNETTE 88 TL"





Cemil Karanfil'in avukatı ,"Maktülün olay günü normalin üstünde esas olmak üzere maktülün eşinin ve kızlarının telefon kayıtlarını çıkartılıp olay gününde yapılan görüşme ve mesajlaşmaları normalin üstündedir. Ayrıca suçta kullanıldığı iddia edilen bıçak özel yapıldı denildi. Ama bu bıçak 4 ayrı sitede vardır. 88 liraya satılmaktadır. Piyasada serbestçe alınıp satılan ve yasak nitelikte bıçaklardan değildir" diyerek internet satış ilanlarını mahkemeye sundu.



"SORUN MAL PAYLAŞIMI VE ANLAŞMAZLIK"

Akit gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren Cemil Karanfil yakalandı



Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı olayı şöyle özetledi: 9 yıllık evli olan Esma Karanfil ile Cemil Karanfil arasında önceki dönemden süre gelen bir aile içi anlaşmazlık vardı. Çift boşanmak için mahkemeye başvurdu fakat daha sonra davadan vazgeçerek birlikte yaşamaya başladı. Ancak aralarındaki anlaşmazlık aile fertlerini de ortak edecek şekilde sürdü. Olay günü Kadir Demirel, damadı Cemil Karanfil ile görüşmek için kızının evine gitti. Konuşma esnasında Cemil Karanfil, eşi ve kayınpederiyle tartışmaya başladı. Taraflar tartışmanın konusuna yönelik farklı iddialarda bulunsa da savcı; eşler arası sorun, mal paylaşımı ve daha önceki boşanma davasına yönelik anlaşmazlık olduğunu kaydetti. Olay günü Kadir Demirel ile damadı Cemil karanfil karşılıklı konuştuğu esnada tartışma büyüdü. Cemil Karanfil, ani bir kararla belinde bulunan bıçağı çıkararak kayınpederi ile karısının olduğu odaya geri döndü. Demirel'e 4 kez, eşi Esma Karanfil'i de bir kez bıçakladı. Cemil Karanfil'in hareket tarzından bıçakla öldürdüğü kayınpederinin yanındaki eşini de öldürmek amacıyla hareket ettiği belirtildi. Cemil Karanfil hakkında kayınpederi Kadir Demirel'i 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası, eşi Esma Karanfil'i de ağır yaralamasına ilişkin 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.



Mahkeme, sanık Cemil Karanfil'in tutukluluk halinin devamını, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.