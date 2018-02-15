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Bakırköy’de denizden erkek cesedi çıktı

Bakırköy sahilinde kayalıklara vuran bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan şahıs, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2018 12:30 Güncelleme Tarihi: 15.2.2018 12:57
Bakırköy’de denizden erkek cesedi çıktı

Bakırköy sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz yüzeyinde bir ceset olduğunu gördü. Bunun üzerine çevredekiler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin çıkarılması için deniz polisinden yardım istedi. Botla kısa sürede bölgeye gelen dalgıç polisler, denize girerek cesedi çıkardı.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Olay yerinde yapılan ilk incelemede erkek olduğu belirlenen cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Ceset kimlik belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna kaldırıldı.

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Bakırköy’de denizden erkek cesedi çıktı
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