Bakırköy’de denizden erkek cesedi çıktı

İstanbul Bakırköy sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz yüzeyinde bir ceset olduğunu gördü. Bunun üzerine çevredekiler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin çıkarılması için deniz polisinden yardım istedi. Botla kısa sürede bölgeye gelen dalgıç polisler, denize girerek cesedi çıkardı.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI



Olay yerinde yapılan ilk incelemede erkek olduğu belirlenen cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Ceset kimlik belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna kaldırıldı.



