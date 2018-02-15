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Barışmadı diye bu hale getirdi

’da aldatıldığı ve şiddet gördüğü için baba evine dönen 2 çocuk annesi , ’nde şiddet gördü. Çılgın koca, barışma teklifini reddeden kadını öldüresiye dövdü

NAZAN ERDEM Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2018
Barışmadı diye bu hale getirdi

'da 2 çocuk annesi 'i (27), kocası dövüp tanınmaz hale getirdi. Dün meydana gelen olayda iddiaya göre Murat Çiçin bir süredir başka bir kadınla yasak ilişki yaşıyordu. Durumdan haberdar olan iki çocuk annesi Gamze Çiçin bu yüzden eşiyle sık sık tartışıyordu. Murat Çiçin tartıştığı eşini sürekli dövüyordu. Dayaktan bıkan genç kadın, yaklaşık bir yıl önce 2 çocuğunu da alarak babası Halil Kara'nın evine yerleşti. Murat Çiçin yasak ilişki yaşadığı kadından ayrılınca eşi Gamze'yle barışmak istedi. Ancak genç kadın barışma teklifini kabul etmedi. Bu duruma sinirlenen Murat Çiçin, genç kadını sokak ortasında öldüresiye dövdü. Vatandaşlar tarafından kurtarılan ve tanınmaz hale gelen kadın savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dayakçı koca gözaltına alınıp, tutuklandı. Eşinin en ağır cezaya çarptırılmasını isteyen Gamze Çiçin devletten koruma talep etti.

SEVGİLİSİNİN ELİNİ KIRMIŞ
?Eşinin, birlikte yaşadığı kadını da dövdüğünü anlatan Gamze Çiçin, "Boşanmak istedim ama maddi imkânsızlık nedeniyle davayı açamamıştım. Eşim, birlikte olduğu o kadını dövüp elini kırmış. Kadın gidince benimle barışmak istedi. Kabul etmeyince kuzeni ile beni dövdü. Boğazıma bıçak dayadı" dedi.

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Barışmadı diye bu hale getirdi
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