Barışmadı diye bu hale getirdi

Adana'da 2 çocuk annesi Gamze Çiçin'i (27), kocası dövüp tanınmaz hale getirdi. Dün meydana gelen olayda iddiaya göre Murat Çiçin bir süredir başka bir kadınla yasak ilişki yaşıyordu. Durumdan haberdar olan iki çocuk annesi Gamze Çiçin bu yüzden eşiyle sık sık tartışıyordu. Murat Çiçin tartıştığı eşini sürekli dövüyordu. Dayaktan bıkan genç kadın, yaklaşık bir yıl önce 2 çocuğunu da alarak babası Halil Kara'nın evine yerleşti. Murat Çiçin yasak ilişki yaşadığı kadından ayrılınca eşi Gamze'yle barışmak istedi. Ancak genç kadın barışma teklifini kabul etmedi. Bu duruma sinirlenen Murat Çiçin, genç kadını sokak ortasında öldüresiye dövdü. Vatandaşlar tarafından kurtarılan ve tanınmaz hale gelen kadın savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dayakçı koca gözaltına alınıp, tutuklandı. Eşinin en ağır cezaya çarptırılmasını isteyen Gamze Çiçin devletten koruma talep etti.

SEVGİLİSİNİN ELİNİ KIRMIŞ

?Eşinin, birlikte yaşadığı kadını da dövdüğünü anlatan Gamze Çiçin, "Boşanmak istedim ama maddi imkânsızlık nedeniyle davayı açamamıştım. Eşim, birlikte olduğu o kadını dövüp elini kırmış. Kadın gidince benimle barışmak istedi. Kabul etmeyince kuzeni ile beni dövdü. Boğazıma bıçak dayadı" dedi.