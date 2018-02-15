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| | 15 Şubat 2018

İdaresi'nin düzenlediği oyununun 539'uncu hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 6, 7, 19, 40, 53 ve 54 oldu. na göre 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 135 bin 829 lira 87 kuruşluk ikramiye haftaya devretti. hakkında tüm detaylar haberimizde

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2018 22:30 Güncelleme Tarihi: 15.2.2018 22:32
Milli Piyango | Süper Loto çekiliş sonucu | 15 Şubat 2018
İdaresi'nin düzenlediği oyununun 539'uncu hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 6, 7, 19, 40, 53 ve 54 oldu. na göre 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 135 bin 829 lira 87 kuruşluk ikramiye haftaya devretti. İşte hakkında tüm detaylar!



Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 135 bin 829 lira 87 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 44 kişi 15 bin 633 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 387 kişi 218 lira 15'er kuruş, 3 bilen 75 bin 910 kişi 16 lira 80 'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Üçüncü kez devreden çekilişte, 2 milyon 702 bin 31 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 951 bin 174 lira 68 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 91 bin 730 lira 73 kuruş kamuya aktarılacak.
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Milli Piyango | Süper Loto çekiliş sonucu | 15 Şubat 2018
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