Milli Piyango | Süper Loto çekiliş sonucu | 15 Şubat 2018

Milli Piyango
İdaresi'nin düzenlediği Süper Loto
oyununun 539'uncu hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu
bu haftanın kazandıran numaraları 6, 7, 19, 40, 53 ve 54 oldu. Çekiliş sonuçları
na göre 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 135 bin 829 lira 87 kuruşluk ikramiye haftaya devretti. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları
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Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 135 bin 829 lira 87 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 44 kişi 15 bin 633 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 387 kişi 218 lira 15'er kuruş, 3 bilen 75 bin 910 kişi 16 lira 80 'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.
Üçüncü kez devreden çekilişte, 2 milyon 702 bin 31 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 951 bin 174 lira 68 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 91 bin 730 lira 73 kuruş kamuya aktarılacak.