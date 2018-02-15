Nurten öğretmen en iyi ilk 10’a girdi

Onursal başkanlığını Bill Gates'in yaptığı Varkey Vakfı'nın tüm dünyada aynı anda açıkladığı "Global Öğretmen Ödülü En İyi 10 Listesi" büyük heyecan uyandırdı. Samsun Ayvacık'ta dokunduğu hayatlara iz bırakmak için yola çıkan ve geçtiğimiz aralıkta "Dünyanın En İyi 50 Öğretmeni" arasında yer alan Nurten Akkuş, bu kez "En İyi 10 Öğretmen" listesinde finale kalan ilk Türk öğretmen oldu. 33 yaşındaki Akkuş, "Askerimiz Afrin'de bayrağımızı onurlandırırken ben de ay yıldızlı bayrağımızı dünyada dalgalandıracağım için çok mutluyum" dedi. Bu yıl dördüncü kez verilecek ödül, tam bir milyon dolar. Bu, şimdiye kadarki en yüksek tutar. Nurten öğretmen, "Baba Bir Masal Anlat Bana", "Oyuncak Kumbarası", "Bana Bir Gülü Ver", "Sempati Okulu Projesi", "Okul Öncesi Spor Şenliği", "Sen Dili'nde Kadın" ve "Türkiye'nin ilk Çoklu Zekâ Oyun Salonu" projeleri ile çevrelerinden başlayarak çocukların geleceği için çalışıyor. "Baba Bir Masal Anlat Bana" projesi ile başlayan yolculukta proje araştırmalara, tezlere konu olurken Türkiye'de 45 ilde uygulamaya konuldu.

ALDIĞI ÖDÜLLER

2017 Yılı Türkiye'nin Geleceğe İz Bırakan 30 Kadını Unvanı.

2017 Yılı Eğitimde Fark Yaratan, İlham Veren 9 Türk Kadını Unvanı.

2016 Yılı Eğitimde En İyiler Ödülleri'nde "Yılın En Sıradışı eğitim Yöneticisi" ödülü.

2016 Eğitimde Başarı Ödülleri "Yılın Öğretmeni" ödülü.

2015 MEB Yılın Fark Yaratan Öğretmeni.