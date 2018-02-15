Olay, saat 08.30 sıralarında Yenimahalle'de meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Çiftlik Kavşağı mevkiinde bir benzinliğin otoparkında park halinde bulunan 06 AU 2364 plakalı otomobilin sürücüsü, araca elindeki sigara ile girdi. Şahıs tam aracı çalıştıracağı esnada arka koltukta bulunan tüp patladı. Bomba gibi patlayarak hurda yığınına dönen aracın sürücüsü ağır yaralandı. Patlamanın ardından aracın yanına koşan benzinlik çalışanları, yaralıyı araçtan uzaklaştırdıktan sonra yangın söndürme tüpleriyle araca müdahale etti. Vatandaşların zamanında müdahalesi sonucu tüpteki yangın otomobile sıçramadan söndürüldü. Kısa süre sonra olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırarak tedavi altına alırken, daha sonra olay yerine gelen itfaiye erleri gaz kaçırmaya devam eden tüpü araçtan aldı. İkinci bir patlama tehlikesine karşı aracın yakıt tankı da kapatıldı.

Park halindeki otomobil bomba gibi patladı 1 yaralı

"ARKAMI DÖNDÜĞÜMDE DUMANLARIN ÇIKTIĞINI GÖRDÜM"

Benzinlik çalışanlarından Erdi Dönmez, "Önce bir patlama sesi duydum, daha sonra arkamı döndüğümde dumanların çıktığını gördüm. Yangın söndürme tüpüyle müdahale ettim. Adam baygındı. Daha sonra ambulans geldi, şahsı hastaneye kaldırdı" şeklinde konuştu.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.