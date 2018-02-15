Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Polis, tecavüz çetesini rol yaparak yakaladı

Polis, çetesini rol yaparak yakaladı

Başkentte 3 Şubat’ta Kırkonaklar Mahallesi Bademlik Tepesi’ne kentin manzarasını seyrederek sohbet eden U.Ö. ile sevgilisi A.A.’nın içinde bulunduğu araca yüzleri maskeli, elleri eldivenli 2 kişi yanaştı. Önce U.Ö.’yü döven iki kişi çiftin telefonlarını ve değerli eşyalarını alarak A.A.’yı saçından sürükleyip ormanlık alana götürdü. Burada A.A.’ya eden iki saldırgan kaçtı.

Giriş Tarihi: 15.2.2018 10:12 Güncelleme Tarihi: 15.2.2018 10:18
Polis, tecavüz çetesini rol yaparak yakaladı

A.A.'nın şikâyeti üzerine Emniyet Gasp Büro ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemede aynı bölgede 8 ay içinde 9 ayrı gasp olayının yaşandığı, 4 kadının da erkek arkadaşlarının yanında tacize uğradıkları belirlendi. Şüphelilerin, olaylar sırasında maske ve eldiven kullanmaları nedeniyle kimlikleri belirlenemedi. Bunun üzerine Gasp Büro'da görevli biri kadın iki polis, sevgili gibi her akşam aynı bölgeye giderek beklemeye başladı. Şüpheliler, araç içerisinde sevgili gibi bekleyen polisleri de soymak istedi.

YAĞMA VE TECAVÜZDEN SABIKA KAYDI

Polis, 8 ay boyunca bu bölgeye giden sevgililere kâbus yaşatan Abdurrahman Kayalar'ı (44) gözaltına aldı. İkinci şüphelinin de kimliğini belirleyen polis, yakalanması için çalışma başlattı. Kent manzarasını seyretmeye gelenleri soyan, bir kadına edip 4'üne de tacizde bulunan Kayalar ifadesinde suçunu itiraf etti. Evli olan Kayalar'ın, daha önceden de 4 yağma, bir olayından sabıka kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Kayalar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (Hürriyet)

Liseli kıza tecavüze 25 yıl hapis istemi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Polis, tecavüz çetesini rol yaparak yakaladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN