Süper Loto sonuçları belli oldu! 15 Şubat Süper Loto sonuçları sorgula...

Süper loto sonuçları büyük bekleyişin ardından belli oldu! 6.135.829,87 TL'lik büyük ikramiye üst üste üçüncü kez devretti. Şanslı numaralar ise 06, 07, 19, 40, 53, 54 rakamları oldu. 5 bilen kişi sayısı 44 olurken kişi başına kazandıkları ikramiye tutarı 15.633.40 TL oldu. 4 bilen kişi sayısı 3.387 olurken kazanılan kişi başı ikramiyesi 218.15 TL oldu.

15 ŞUBAT SÜPER LOTO SONUÇLARI!

SÜPER LOTO'DA GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

Geçen hafta gerçekleşen 8 Şubat Süper Loto sonuçlarında 6 bilen olmamıştı ve büyük ikramiye üst üste ikinci kez devretmişti. 18, 20, 30, 46, 48 ve 49 numaralarının şanslı numaralara evrildiği çekilişte 5 bilen 46 kişi 12.502.75 TL'nin sahibi oldu. 4 bilen 2.831 kişi ise 218,05 TL'nin sahibi oldu. 3 bilen 61.493 kişi ise 17.35 TL kazanmıştı.

Süper Loto çekilişlerinde en çok çıkan numaralar olarak; 2, 17, 35, 40, 41, 44, 47, 48, 51 ve 54 sayıları göze çarpıyor. Çekiliş sonucunda en az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53...

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 951 bin 174 lira 68 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 91 bin 730 lira 73 kuruş kamuya aktarılacak.

SÜPER LOTO OYUNU ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.