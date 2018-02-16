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17 yaşındaki Helin öldürülmesi davasında Sanık yerine yanlış kişi getirildi

Pendik'te lise öğrencisi 17 yaşındaki Helin Palandöken'in öldürülmesiyle ilgili davanın ilk duruşmasına sanık yerine gasp suçundan tutuklu bulunan getirildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2018 17:26 Güncelleme Tarihi: 16.2.2018 17:27
17 yaşındaki Helin öldürülmesi davasında Sanık yerine yanlış kişi getirildi

CİNAYET ZANLISI YERİNE GASPÇIYI GETİRDİLER

Helin Palandöken'in öldüğü Cemil Yıldız (17) ve Deniz Morsümbül'ü (18) yaralandığı saldırıyla ilgili ilk duruşma bugün görüldü. 'daki Anadolu Adliye Sarayı'nda bulunan Anadolu 1. 'nde görülen duruşmaya 'nde tutuklu bulunan sanık (21)'in getirilmesi beklenirken, aynı cezaevinde gasp suçundan tutuklu bulunan 'in getirildiği ortaya çıktı.



39 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Mustafa Yetgin hakkında, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Kasten silahla yaralama", "İşyerinde silahla yağma", "Ölümle tehdit", "Genel güvenliği silahla kasten tehlikeye sokma" suçlarından da 21 yıl 6 aydan 39 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Liseli Helin cinayetinde korkunç detaylar ortaya çıktı

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17 yaşındaki Helin öldürülmesi davasında Sanık yerine yanlış kişi getirildi
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