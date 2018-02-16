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60 milyon dolandıran suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı

merkezli 12 ilde kurulan şirketler üzerinden 60 milyon dolandıran suç örgütüne yapılan operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2018 12:43
60 milyon dolandıran suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, ticari geçmişi temiz olup faaliyetlerine ara veren veya devam eden küçük sermayeli şirketleri satın alarak dolandırıcılık şebekesi kuran çeteyi belirleyerek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada, şirketleri faaliyete başlamış gibi gösteren çetenin sahte fatura, vergi iadesi ve benzeri yollarla ihracat ve ithalat yapmış gibi göstermek suretiyle paravan şirketler üzerinden yaklaşık 60 milyon TL dolandırdığı tespit edildi.

Bunun üzerine Elazığ polisi, 25 şüpheliyi belirleyerek bugün operasyon yaptı. Polisin Elazığ merkezli, İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Mersin, Antalya, Balıkesir, Şırnak ve Hatay'da eş zamanlı yaptığı operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

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60 milyon dolandıran suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı
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