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81 ilde 36 bin kadını dolandırdılar; ava giderken avlandılar!

81 ilde 36 bin ev kadınının dolandırıldığı iddia edilen saadet zincirine polisi tarafından baskın yapıldı. Türkiye genelinde yüzlerce kadının şikayeti üzerine savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şirket ortaklarından biri nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanırken, diğer kadın ortak ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2018 11:56 Güncelleme Tarihi: 16.2.2018 12:04
81 ilde 36 bin kadını dolandırdılar; ava giderken avlandılar!

Cumhuriyet Mahallesi Toplum Sokak'ta lüks bir işmerkezinde 18 Ekim 2017 tarihinde Gökhan Özoral ve Suna Uçanlar tarafından kurulan AVA İşyerim isimli bir limited şirket, tüm Türkiye'de sosyal medya yoluyla kadınlara yönelik ilanlar vererek, yüksek kar marjıyla iş ortağı olmaya davet etti.

Kısa sürede 81 ilde faaliyet göstermeye başlayan ve Kuşadası sahil bandı üzerinde de yeni AVA elektronik ismiyle aynı bir ofis açan şirket ortakları, özellikle kadınlardan bayilik adı altında 150 TL ile 10 bin TL arasında paralar topladığı iddia edildi.

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81 ilde 36 bin kadını dolandırdılar; ava giderken avlandılar!
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