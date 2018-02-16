81 ilde 36 bin kadını dolandırdılar; ava giderken avlandılar!

Kuşadası Cumhuriyet Mahallesi Toplum Sokak'ta lüks bir işmerkezinde 18 Ekim 2017 tarihinde Gökhan Özoral ve Suna Uçanlar tarafından kurulan AVA İşyerim isimli bir limited şirket, tüm Türkiye'de sosyal medya yoluyla kadınlara yönelik ilanlar vererek, yüksek kar marjıyla iş ortağı olmaya davet etti.

Kısa sürede 81 ilde faaliyet göstermeye başlayan ve Kuşadası sahil bandı üzerinde de yeni AVA elektronik ismiyle aynı bir ofis açan şirket ortakları, özellikle kadınlardan bayilik adı altında 150 TL ile 10 bin TL arasında paralar topladığı iddia edildi.