Adana'da 4 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etti! Kız çocuğu öldü mü?

Adana'daki 4 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz olayında kahreden iddia! Sosyal medyada iki gündür tecavüz eden sapık Sedat K.'nın öldürüldüğüne dair bilgilerden sonra bugün diğer bir iddia olan tecavüze uğrayan küçük kızın öldüğüne dair.