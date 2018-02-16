Adana'da 4 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etti! Kız çocuğu öldü mü?

12 Şubatta Adana'da meydana gelen olayda, alkollü şekilde komşusunun sokak düğününe giden Sedat K. bir süre sonra evde uyumakta olan 4 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmişti. Tecavüz esnasında odaya giren mahalleli sakinleri çıplak halde yakaladıkları tecavüzcü Sedat K.'yı linç etmeye kalkışmıştı. Olay esnasında evden çıplak olarak kaçan cani sapık polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Üzerine çarşaf örtülerek sağlık kontrolüne götürülen sapık tutuklanarak cezaevine gönderildi. Can güvenliğinden dolayı hangi cezaevine gönderildiği belli olmayan tacizci Sedat K.nın tecavüz ettiği 4 yaşındaki küçük kızla ilgili bugün sosyal medyada kahreden iddialar ortaya atıldı. Tecavüze uğrayan küçük kızın öldüğüne dair haberler sosyal medyada yayıldı. Fakat henüz resmi kaynaklardan böyle bir açıklama yapılmadı.
Giriş Tarihi: 16.2.2018 17:26Güncelleme Tarihi: 16.2.2018 17:27
Adana'daki 4 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz olayında kahreden iddia! Sosyal medyada iki gündür tecavüz eden sapık Sedat K.'nın öldürüldüğüne dair bilgilerden sonra bugün diğer bir iddia olan tecavüze uğrayan küçük kızın öldüğüne dair.