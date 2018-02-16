Cezaevinden kaçıp üvey annesini gasp etti

Kahramanmaraş
'ta 7 ayrı hırsızlık ve yağma suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ferhat Yavuz (32), konulduğu Türkoğlu Yarı Açık Cezaevinden 1 ay önce firar etti. Polis Yavuz'u ararken, 27 Ocak'ta 155'i arayan üvey anne
si A.Y. bıçak zoruyla 3 bileziğinin gasp edildiği ihbarında bulundu. Eve giden polis, kadının ifadesiyle gaspçının Ferhat Yavuz olduğunu belirledi. Bunun üzerine Yavuz'un yakalanması için asayiş, organize suçlar ve terörle mücadele şubelerinden 2'şer polisle, 6 kişilik özel bir özel ekip kurdu. 120'si MOBESE, 137'si de iş yerleri güvenlik kamerası olmak üzere 257 kameranın kayıtlarını 15 gün izleyerek Yavuz'un izine ulaşan özel ekip, Sima Tanıma Sistemi ( SİTASİ) yardımıyla İsmetpaşa Mahallesi'ndeki 9'ncu sokak üzerinde olduğunu belirledi. Hemen bölgeye sevk edilen
sivil polisler Yavuz'u yakaladı.