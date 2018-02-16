Devlet Gamze’nin yanında

?Adana
'da barışmak istemediği kocasının şiddetine maruz kalan ve tanınmaz hale gelen Gamze Çiçin'e devlet sahip çıktı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile İçi Şiddet
Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Adana Valiliği'nden yakın koruma istendi. Elmacık kemikleri ve burnu kırılan ve kaburgalarında zedelenme meydana gelen genç kadın, tedavi altına alındı.
Gamze Çiçin, Çukurova ilçesi Karslı Mahallesi'nde sokakta yürüdüğü sırada ayrı yaşadığı eşi Murat Çiçin'in saldırısına uğramıştı. Saldırgan Murat Çiçin, şikâyet üzerine tutuklanmıştı. Olayla ilgili, Murat Çiçin'e yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kuzeni Bülent Kaban adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet savcısı da karara itiraz ederken, Valilikten de Gamze Çiçin için koruma talebinde bulundu. Bülent Kaban'a aileye yaklaşmama kararı da alındı. Bu arada, Aile Mahkemesi'nce tutuklu olan Murat Çiçin için eşinin bulunduğu eve 1 ay boyunca yaklaşmama cezası da verildi.
Öte yandan, Gamze Çiçin'in babası Halil Kara da dün adliyeye giderek, Bülent Kaban'ın kendisi ve kızını tehdit ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kızı için koruma da talep eden Kara, çıkışta yaptığı açıklamada, Bülent Kaban'ın olayda Murat Çiçin'e yardım ettiğini öne sürdü. Bülent Kaban ile aynı mahallede oturduklarını aktaran Kara, şu iddialarda bulundu: "Yolda giderken Bülent'le karşılaştık. Beni görünce kaçmaya başladı. Kaçarken de 'Yarım kalan işi ben bitireceğim, göreceksiniz' diyerek kızımı ve bizi ölümle tehdit etti. Bu yaşadığım olayı gelip savcıya anlattım. İşlem başlattı. Ayrıca, kızımın hastanede öldürülmesinden korkuyorum. O yüzden savcı, kızıma koruma verilmesi için Valiliğe yazı gönderdi. Bugün ya da yarın kızıma koruma verilecek."