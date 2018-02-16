Finalistler belli oldu

Prestijli fotoğraf ödüllerinden World Press Photo 2018'in finalistleri belli oldu. 125 ülkeden gönderilen 73 bin 44 fotoğraftan finale kalan fotoğraflar arasında New York Times gazetesinden Ivor Prickett'in Musul'da bir çocuğun kurtuluş anına dair çektiği kare, AFP ajansından Ronaldo Schemidt'in Venezuela'daki gösteriler sırasında alevler arasında kalan bir protestocuyu gösteren fotoğrafı, Avustralyalı fotoğrafçı Adam Ferguson'ın objektifine yansıyan ve Boko Haram'ın intihar bombacısı yapmak istemesine rağmen kendisini patlatmayan kız ile Reuters ajansından Toby Melville'in Londra'daki terör saldırısında yaralanan kadını çektiği görüntüler de yer aldı. Ödülü kazanan fotoğraf 12 Nisan'daki törenle açıklanacak. Birinciye 10 bin euro ödülünün yanı sıra fotoğraf makinesi desteği verilecek.

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