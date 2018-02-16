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Gaspçılar öldürdü çocukları kayıp

’da önceki gece yol kenarında bulunan iki cesedin kimliği tespit edildi. 1.5 aylık hamile Suriyeli Nısrın Kırıdı ile Lübnanlı eşini gaspçıların kaçırdığı, ağızları bantlandığı için boğularak can verdikleri anlaşıldı

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2018
Gaspçılar öldürdü çocukları kayıp
Emniyet Müdürlüğü, önceki gece Arnavutköy ilçesi Delikkaya tren yolu mevkisinde yol kenarında ağzı koli bandıyla kapatılmış bir ceset bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçmişti. Olay yerine giden ekipler aynı yol üzerinde yaklaşık 500 metre uzakta ağzı koli bandıyla kapatılmış bir ceset daha buldu. Üzerlerinden kimlik çıkmayan ve 40 yaşlarında bir erkek ile 30 yaşlarında bir kadına ait olduğu tespit edilen cesetler ilk incelemelerin ardından otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği Polisleri soruşturma başlattı. Kadına ait cesedin kimliği belirlendi. Parmak izi incelemesinde kadının Suriyeli Nısrın Kırıdı olduğu ve 1.5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Kırıdı'nın 'de lüks bir sitede yaşadığı belirlendi. Yapılan araştırmada ikinci cesedin de Kırıdı'nın eşi Muhammed K.'ye ait olduğu belirlendi. Cinayet Masası evde inceleme yaptı. 10 yaşında bir çocukları olan çiftin evlerinde işkence gördükleri, ağız ve burunlarının kapatıldığı koli bandı nedeniyle boğularak öldürüldükleri tespit edildi. İddialara göre, gaspçıların "Bağırmasınlar" diye ağızlarını bantladıkları çift nefessiz kalarak boğuldu ve yaşamını yitirdi. Gaspçılar yolda cesetleri atarak kaçtı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Cinayet Masası polisleri, çifti gasp ederek öldürdükleri belirlenen Suriyeli 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Çiftin öldürüldüğü evde yapılan aramalarda bitmiş koli bandı rulosu bulundu. Evde kan izlerine de rastlandı. Kan damlaları DNA analizine gönderildi. Soruşturma kapsamında detaylı inceleme sürdüren Cinayet Masası öldürülen çiftin 10 yaşındaki çocuklarının nerede olduğunu araştırıyor.
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Gaspçılar öldürdü çocukları kayıp
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