Gribe karşı ‘süper hap’

Dünyanın birçok ülkesinde grip
salgınları, halka zor günler yaşatırken Japon bilim insanları gribe karşı şimdiye kadar alınan en hızlı ve net sonucu ver bir hap geliştirdi. Henüz deneme aşamasında olan hap, tek bir doz alındığı takdirde bile grip virüsünü 24 saat içinde yok edebiliyor. Wall Street Journal
gazetesinin haberine göre Japon bilim insanlarının geliştirdiği ilaç, laboratuvardaki deneme aşamalarının son safhalarına geldi. Japon ve ABD'li grip hastaları üzerinde uygulanan ilacın, 24 saat içinde vücuttaki grip virüsünü tamamını yok ettiği gözlemlendi. TAMIFLU'DAN 3 KAT HIZLI
Gribe karşı en çok kullanılan ve en etkili olduğu belirtilen Tamiflu'yla karşılaştırılan ilacın, gribi Tamiflu'dan 3 kat daha hızlı yok ettiği kaydedildi. Tamiflu'nun 5 gün boyunca günde iki doz alındığını hatırlatan doktorlar, Shionogi adlı firmanın ürettiği ilacın tek bir dozda hem virüsü temizlediği hem de hastalığın semptomlarını sona erdirdiğini kaydetti. Shionogi tarafından yapılan açıklamada, ilacın virüsü hızlı bir biçimde yok etmesinin gribin bulaşma ihtimalini de ciddi biçimde düşüreceği kaydedildi. HIV EKİBİ GELİŞTİRDİ
Dünya Sağlık Örgütü de söz konusu ilaçla ilgili açıklamada bulundu. Yetkililer "Shionogi tarafından üretilen bileşim, doktor ve hemşirelerin griple başa çıkma yöntemlerini tamamen değiştirebilir" ifadelerini kullandı. Shionogi şirketinin CEO'su Isao Teshirogi, ABD basınına yaptığı açıklamada, ilacı tıpkı grip gibi yayılan ve AIDS hastalığına neden olan HIV
virüsü üzerinde çalışan bir ekibin geliştirdiğini aktardı. "HIV üzerindeki araştırmalarımızdan elde ettiğimiz bilgileri neden kullanmayalım dedik ve bu ilacı ürettik" diyen Teshirogi, geliştirdikleri bileşimin grip virüsünü çevrelediğini ve diğer hücrelere sıçramasını engellediğini belirtti. Son dönemin en ciddi grip salgınlarından birini yaşayan ve 2018'in başından beri sadece grip ile zatürreye bağlı 4 binden fazla ölümün gerçekleştiği ABD'de, söz konusu haber büyük bir heyecanla karşılandı. Araştırma ekibi, deneylerin beklendiği ölçüde iyi gitmesi halinde ilacın önümüzdeki yıl satışa sunulabileceğini söyledi.