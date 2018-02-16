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Kahramanmaraşlı taksici ’da öldürüldü

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2018
Kahramanmaraşlı taksici Londra’da öldürüldü

'NİN başkenti 'da, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Barnet bölgesinde 10 yıldır taksicilik yapan Kahramanmaraşlı Bülent Kabala, müşterisinin çağırdığı adrese gitmek üzere bağlı bulunduğu duraktan ayrıldı. Bu başka bir araçla taksiyi takip eden kimliği belirsiz saldırganlar, önce arkadan taksiye ateş etti. Ne olduğunu anlamak için aracı durduran Kabala, aşağıya indi. Bunun üzerine saldırganlar da araçtan inerek, Kabala'ya kurşun yağdırdı. 3 çocuk babası Kabala, olay yerinde can verdi.

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Kahramanmaraşlı taksici Londra’da öldürüldü
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