Mehmetçiğin yanında cephedeyiz

Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için Hatay 'a giden sanatçılar jandarma karakolunda askerlerle buluştu, Terör örgütü PKK PYD 'nin roketli saldırısında şehit olan lise öğrencisi Fatma Avlar 'ın Reyhanlı'da okulundaki sırasına karanfil bıraktı ve sınırın sıfır noktasındaki köyleri ziyaret ederek moral verdi."Sanatçı ve Mehmetçik El Ele" sloganıyla dün gerçekleşen ziyarete AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ile sanatçılar Yavuz Bingöl Erhan Yazıcıoğlu , Erhan Güleryüz, Mustafa Ceceli , Emre Kızılırmak, Deniz Oral, Zuhal Yalçın ve Sefa Sezgin katıldı. Basın toplantısının ardından Reyhanlı'da roketli saldırısında hayatını kaybeden Fatma Avlar'ın okulu Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden sanatçılar şehidin sırasına karanfil bıraktı. Reyhanlı Jandarma Komutanlığı'nda askerlerle sohbet eden sanatçılar sınırın sıfır noktasındaki Atme Kampı'nın tam karşısında bulunan Davutpaşa köyünde tepeye bir çoban tarafından 8 ton taş taşıyarak yapılan 150 metrekarelik bayrağın yanına gitti.: Her Türk asker doğar. Tüm Türk ulusu topyekûn bu işin içerisinde.: Tüm Türkiye'nin kalbi burada atıyor. Bu onurun bir parçası olmak için buradayız.: Fatma kızımızın sınıfını ziyaret ettik, çiçek bıraktık. Kız evladı babası olarak insanın yüreği parçalanıyor, ailesine baş sağlığı diliyorum. Bizler sanatçı olarak Mehmetçik ile yan yana olmak zorundayız. Vatanın her karışı bizim. Bir tane Türkiye var. O da bizim vatanımız.: Askerimize dokunmak, onları hissetmek, onların gözlerine bakabilmek büyük bir heyecan. Buraya gelip 52 roketin düştüğünü öğrenmek, küçücük bir genç kızın uykusunda katledilmesi bütün bunlara tanıklık etmek insanı rahatsız ediyor ama bir yandan da insan olarak rahatlatıyor. İyi ki gelmişiz iyi ki bu organizasyon yapılmış.81 milyon adına buradayız. Sınırın sıfır noktasında askerlerimizle beraberiz. İnşallah oradaki teröristleri de temizleyip, Reyhanlı huzura kavuşacak. 81 milyon tek bir yürek olarak gerçeğin ne olduğunu çok iyi biliyoruz.: ABD Kongresi'ne sunulan CIA raporunu gördük. "PYD, PKK'nın milis gücüdür" diye açıkça bir itiraf var. Cumhurbaşkanımızın dedikleri ortaya çıktı. Bu ülkenin 60 bin insanının ölümüne sebep olmuş terör örgütü devlet kurmaya çalışıyor. Buna izin verilemez.Sınırın sıfır noktasında vatandaşlarımıza temas ederek gözlerinde korkusuzluğu gördük. Burada her fert bir Mehmetçik olmuş. Hem fiili hem de fikri olarak insanların moralini yükseltmek onların yanında olabilmek böyle bir dönemde çok kıymetli.'Evlatlarımı sarmalamaya geldik'Zor bir süreçten geçiyoruz. Evlatlarımı sarıp sarmalamaya geldim. Heyetteki tek kadın olarak onlara anne kucağı olmak için geldim. Onların kokusunu içime çekmek istiyorum. Ben tüm annelerin yerine geldim buraya.Hatay'a giden sanatçılar aHaber'in sınırdan yaptığı canlı yayına katıldı. Gözyaşlarını tutamayan Hülya Koçyiğit "Kahramanlar, haklı görevlerini başarıyla yapacak. Onlara ve şehitlere borcumuzu ödeyemeyiz. Hepimiz ordayız, yüreğimiz onlarla beraber" dedi.Ülkemizin geçtiği zor durumda askerimizin ve buradaki vatandaşlarımızın yanlarında olduğumuzu gösterebilmek bizim için çok büyük gurur. Bu sadece TSK'nın mücadelesi değil, 81 milyonun mücadelesi.