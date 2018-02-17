Adana'da 4 yaşındaki çocuğa tecavüz olayında beklenen açıklama geldi!
Ve beklenen açıklama geldi! Adana'da 4 yaşındaki küçük kıza tecavüz olayında son dakika açıklaması geldi. Adana'da geçtiğimiz günlerde davetli olmadığı halde alkollü şekilde mahalle düğününe gelen sapık tacizci Sedat K. evde uyumakta olan 4 yaşındaki küçük kıza tecavüz ederken çıplak halde bir başka mahalleli tarafından yakalanmıştı. Evden gelen sesleri duyan diğer mahalle sakinleri eve girmiş tecavüzü gerçekleştiren Sedat K.'yı linç etmeye başlamıştı. Halkın elinden kaçan Sedat K. çıplak halde polis ekipleri tarafından yakalanıp üzerine çarşaf örtüldükten sonra sağlık kontrolüne götürülmüştü. Tutuklanan zanlının tutuklandıktan sonra hangi cezaevine gönderildiği belirtilmemişti. İki gündür sosyal medyada tecavüzcü Sedat K.'nın cezaevinde öldürüldüğü ve tecavüze uğrayan küçük kızın ise öldüğü söylentisi çıkmıştı. Bu olaylarla ilgili beklenen açıklama bugün bakanlık tarafından verildi.