Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Adana'da 4 yaşındaki çocuğa tecavüz olayında beklenen açıklama geldi!

'da 4 yaşındaki çocuğa olayında beklenen açıklama geldi!

Ve beklenen açıklama geldi! 'da 4 yaşındaki küçük kıza olayında son dakika açıklaması geldi. Adana'da geçtiğimiz günlerde davetli olmadığı halde alkollü şekilde mahalle düğününe gelen sapık ci Sedat K. evde uyumakta olan 4 yaşındaki küçük kıza tecavüz ederken çıplak halde bir başka mahalleli tarafından yakalanmıştı. Evden gelen sesleri duyan diğer mahalle sakinleri eve girmiş tecavüzü gerçekleştiren Sedat K.'yı linç etmeye başlamıştı. Halkın elinden kaçan Sedat K. çıplak halde polis ekipleri tarafından yakalanıp üzerine çarşaf örtüldükten sonra sağlık kontrolüne götürülmüştü. Tutuklanan zanlının tutuklandıktan sonra hangi cezaevine gönderildiği belirtilmemişti. İki gündür sosyal medyada tecavüzcü Sedat K.'nın cezaevinde öldürüldüğü ve tecavüze uğrayan küçük kızın ise öldüğü söylentisi çıkmıştı. Bu olaylarla ilgili beklenen açıklama bugün bakanlık tarafından verildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.2.2018 16:19 Güncelleme Tarihi: 17.2.2018 16:25
Adana'da 4 yaşındaki çocuğa tecavüz olayında beklenen açıklama geldi!

'da sokak düğününde 4 yaşındaki kız çocuğuna ederken yakalanan sapık hakkında beklenen açıklama geldi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da 4 yaşındaki çocuğa tecavüz olayında beklenen açıklama geldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN