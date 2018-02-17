Genç kadının cesedi derede bulundu

Bursa
'da
tarihi Irgandı Köprüsü
'nün altından geçen Gökdere'de 32 yaşındaki Nuray Vatansever
'in cesedi bulundu. Dün sabah saatlerinde tarihi Irgandı Köprüsü'nün altından geçen derede ceset olduğu ihbarı polisi harekete geçirdi. AFAD
tarafından sudan çıkarılan cesedin Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda evrak memuru olarak çalışan 1 çocuk annesi Nuray Vatansever'e ait olduğu belirlendi. Eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen Vatansever'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Otopside, Nuray Vatansever'in vücudunda ateşli silah ya da kesici alet izi tespit edilmedi. Sabah evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Vatansever'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde eşi tarafından kayıp başvurusu yapılan 30 yaşındaki Ganime Varsak'ın cesedi bulundu. Varsak'a ait otomobilin yanında bulunan cesedin yakıldığı tespit edildi. Şanlıurfa'da da, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı bünyesindeki yetiştirme yurdunun 4'üncü katındaki tuvalet penceresinden atlayan Ü.Ş.G. (16) hayatını kaybetti.