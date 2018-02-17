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, yarım saat arayla öldü

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.2.2018
Yaşlı çift, yarım saat arayla öldü

'DE, (75) ve eşi (85), yarım saat arayla geçirdikleri kalp krizi sonucu hayatlarını kaybetti. Reşadiye Mahallesi'nde eşi Selahattin Tüfekçi ile birlikte yaşayan Esma Tüfekçi, önceki akşam saatlerinde fenalaştı. Selahattin Tüfekçi, eşi için sağlık ekiplerine haber verdi. Evde yapılan müdahalenin ardından Esma Tüfekçi'nin alındığı ambulansta kalbi durdu. Kalp masajı yapıldığı sırada dışarıda otomobili ile hastaneye gitmeyi bekleyen Selahattin Tüfekçi de yere yığıldı. Ambulansa alınan , Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. ' YAŞAYAMAM'
Saat 18.30 sıralarında Esma Tüfekçi, yarım saat sonra saat 19.00 sıralarında da eşi Selahattin Tüfekçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatlarını kaybetti. Çiftin geçirdikleri kalp krizi sonucu öldükleri belirlendi. Selahattin Tüfekçi'nin ölmeden önce "Eşime bir şey olursa ben ne yaparım? Ben onsuz yaşayamam. Ne olur onu kurtarın" dediği öğrenildi.

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Yaşlı çift, yarım saat arayla öldü
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