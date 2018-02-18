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’da sahiller doldu taştı

’nın ilçesinde hava sıcaklığının 20 dereceyi bulmasıyla birlikte vatandaşlar sahillere akın etti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2018 17:07
Bodrum’da sahiller doldu taştı

Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkisini sürdürürken 'da ise yazdan kalma bir gün yaşandı. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahil kenarlarına akın etti. Dünyaca ünlü Kumbahçe plajında ise adım atacak yer kalmadı. Güneşli havanın tadını çıkaran bazı vatandaşlar kitap okurken bazı vatandaşlar ise bikinilerini giyerek güneşlenmeyi tercih etti. Kumbahçe sahilinin yanı sıra Gümbet, Bitez, Ortakent ve Turgutreis sahilleri de vatandaşların akınına uğradı.

Bodrum'da yaşayan Ukraynalı Maria Lashchova 4 yıldır Bodrum'da yaşadığını ifade ederek, "Yaz kış Bodrum'da yaşıyorum. Her mevsim çok güzel, hava çok güzel" ifadelerini kullandı.

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Bodrum’da sahiller doldu taştı
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