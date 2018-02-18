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e-Devlet girişi tıkla öğren! Alt - üst nasıl öğrenilir?

e-Devlet nasıl yapılır? sorusu günlerdir sosyal medyada konuşulan konular arasında ilk sırada yer alıyor. 7'den 70'e herkes sorgulaması nasıl yapılır? nasıl öğrenilir? sorularının yanıtlarını arıyor. Vatandaşlık işlemlerinin hayata geçirilmesi için açılan e-Devlet sisteminin yeniliklerinden biri olan alt üst soy bilgisi işlemini yapmak için öncelikle e-Devlet şifresine ihtiyacınız var. Sisteme yapılan aşırı yüklemelerden kaynaklanan sıkıntılar giderildi ve soyağacı sorgulaması talebi oluşturulduktan sonra; size gelen SMS ve maille birlikte soyağacı bilgilerinizi görebiliyorsunuz. Her bir vatandaşın soy bilgilendirmesinde çıkan tarihler birbirinden farklı olabiliyor. Soyağacında daha eski tarihlere nasıl gidilir? sorusunun yanıtını da Sabah Gazetesi Yazarı Tarihçi Erhan Afyoncu verdi. Erhan Afyoncu'nun konuyla ilgili ifadelerinden yola çıkarak soyağacı konusunda kafanızda oluşan soru işaretlerine yanıt bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 18.2.2018 15:30
e-Devlet girişi soyağacı sorgulama tıkla öğren! Alt - üst soy bilgisi soy ağacı nasıl öğrenilir?

nasıl yapılır? nasıl öğrenilir? Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Alt Üst Soy Bilgisi sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılmaya devam ediyor. Ayrıntılı olarak soyağacınızı öğrenebileceğiniz, sülalenizin soy bilgisiyle alakalı kafanızda olan soru işaretlerine cevap bulabileceğiniz tüm ayrıntıları sizler için hazırladık. e-Devlet'e nasıl girilir? Soyağacı nasıl sorgulanır? sorularının yanıtları haberimizde...

e-Devlet sistemine T.C kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sayfasından Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama sekmesine gelerek talep oluşturduktan sonra alt üst soy belgeniz liste şeklinde sizlere ulaşmış oluyor.

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e-Devlet girişi soyağacı sorgulama tıkla öğren! Alt - üst soy bilgisi soy ağacı nasıl öğrenilir?
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