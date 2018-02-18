e-Devlet girişi soyağacı sorgulama tıkla öğren! Alt - üst soy bilgisi soy ağacı nasıl öğrenilir?

Soyağacı sorgulama nasıl yapılır? Soy bilgisi nasıl öğrenilir? Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Alt Üst Soy Bilgisi sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılmaya devam ediyor. Ayrıntılı olarak soyağacınızı öğrenebileceğiniz, sülalenizin soy bilgisiyle alakalı kafanızda olan soru işaretlerine cevap bulabileceğiniz tüm ayrıntıları sizler için hazırladık. e-Devlet'e nasıl girilir? Soyağacı nasıl sorgulanır? sorularının yanıtları haberimizde...

e-Devlet sistemine T.C kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sayfasından Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama sekmesine gelerek talep oluşturduktan sonra alt üst soy belgeniz liste şeklinde sizlere ulaşmış oluyor.