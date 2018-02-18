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park yaptı çocuklar ağaç dikti

Giriş Tarihi: 18.2.2018
Kayyum park yaptı çocuklar ağaç dikti
İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname () ile Diyarbakır'ın Belediye Başkanlığına görevlendirilen Kaymakam Sinan Başak, ilçe tarihinde yapılmayan hizmetlere imza atarak ilçe halkının gönlünde taht kurdu. Çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutup güzel vakit geçirebilecekleri mekanlar yapan Kaymakam Başak, çocuklara yeşil ve ağaçların önemini anlatmak için parklarda çocuklarla fidan dikme etkinliği düzenledi. İlçede yapımı sona ermek üzere olan 6 çocuk parkında fidan diken çocuklar, hem fidanları toprakla buluşturdu, hem de gönüllerince eğlendi. 'Lice Sanatla Buluşuyor Projesine' katılan minik öğrencilerin yer aldığı etkinlikte belediye tarafından yapımı devam eden 6 çocuk parkına fidanlar dikildi. Minik öğrenciler elleriyle fidanları toprakla buluşturup, can suyu verdi.
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Kayyum park yaptı çocuklar ağaç dikti
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