Mahkeme ‘uzlaşın’ dedi

Oyuncu Barış Falay
'ın kendisi gibi oyuncu olan 12 yıllık eşi Esra Ronabar Falay
'ın kaza
davası sürüyor. Esra Ronabar
Falay, Sarıyer'de 5 yıl önce kaza geçirmişti. Oyuncu, karşı şeride geçen kamyon sürücüsü Hamza Ö.'den şikâyetçi oldu. Hamza Ö.'ye "Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet verme" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi
'nde dava açıldı. Tutuksuz sanık ifadesinde "Hava yağışlıydı. Araç kaydı" dedi. Şikâyetçi oyuncu ise "Kaza anında yağmur yoktu" diye konuştu. Mahkeme Adli Tıp
raporu ve ifadeler doğrultusunda kamyon sürücüsüne 1 yıl hapis cezası verdi. Verilen hapis cezası 7 bin 300 lira para cezasına çevrildi. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, mahkemenin kararını bozdu. 5 yıl süren dava Yargıtay'ın bozma ilamı doğrultusunda geçen gün yeniden görüldü. Mahkeme suç tarihinde 6763 sayılı yasada yapılan değişiklik üzerine uzlaştırma kurumunun yeniden düzenlendiğini belirterek, tarafların anlaşması için dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesine karar verdi.