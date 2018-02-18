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Mahkeme ‘uzlaşın’ dedi

Oyuncu Esra , kendisine çarpan kamyon sürücüsüne dava açmıştı. Mahkeme, tarafların anlaşması için dosyayı Uzlaştırma Bürosu’na gönderdi

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2018
Mahkeme ‘uzlaşın’ dedi
Oyuncu 'ın kendisi gibi oyuncu olan 12 yıllık eşi Esra 'ın davası sürüyor. Falay, Sarıyer'de 5 yıl önce kaza geçirmişti. Oyuncu, karşı şeride geçen kamyon sürücüsü Hamza Ö.'den şikâyetçi oldu. Hamza Ö.'ye "Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet verme" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle 'nde dava açıldı. Tutuksuz sanık ifadesinde "Hava yağışlıydı. Araç kaydı" dedi. Şikâyetçi oyuncu ise "Kaza anında yağmur yoktu" diye konuştu. Mahkeme raporu ve ifadeler doğrultusunda kamyon sürücüsüne 1 yıl hapis cezası verdi. Verilen hapis cezası 7 bin 300 lira para cezasına çevrildi. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, mahkemenin kararını bozdu. 5 yıl süren dava Yargıtay'ın bozma ilamı doğrultusunda geçen gün yeniden görüldü. Mahkeme suç tarihinde 6763 sayılı yasada yapılan değişiklik üzerine uzlaştırma kurumunun yeniden düzenlendiğini belirterek, tarafların anlaşması için dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesine karar verdi.
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Mahkeme ‘uzlaşın’ dedi
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