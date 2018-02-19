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'da hasta almaya giden ambulans kara saplandı

'nın Doğubayazıt ilçesinde hasta almaya gittiği bölgede kara saplanan ambulans, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 19.2.2018 07:46 Güncelleme Tarihi: 19.2.2018 07:47
Ağrı'da hasta almaya giden ambulans kara saplandı

Büyük Mahallesi'nde 3 yaşındaki 'ın rahatsızlandığını fark eden ailesi, durumu 112 Acil Sağlık Komuta Kontrol Merkezine bildirdi.

Mahalleye sevk edilen ambulanstaki ekipler, kısa sürede hastanın bulunduğu mahalleye ulaştı. Ambulans, mahalledeki sokakta kar ve tipi nedeniyle oluşan kara saplandı.

Ambulanstaki personel, durumu hemen Doğubayazıt Belediyesi karla mücadele ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen karla mücadele ekipleri, iş makinesine bağlanan halat yardımıyla ambulansı saplandığı yerden çıkardı.

Hasta yakınları tarafından Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Kanat'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Ağrı'da hasta almaya giden ambulans kara saplandı
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