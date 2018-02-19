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, Filistinli 100 çifti evlendirdi

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.2.2018
Büşra Yıldırım, Filistinli 100 çifti evlendirdi
'de Filistinli 100 çift, Başbakan 'ın kızı Köylübay'ın katılımıyla yapılan toplu nikah töreninde dünyaevine girdi. Sultanbeyli Belediyesi, Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı, Mehir Aile Derneği ve Yurtdışındaki Filistin Alimler Birliği işbirliğinde düzenlenen Filistinli çiftlerin nikah ve düğün töreni, Sultanbeyli Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. AK Parti Milletvekili ve Türkiye- Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan "Kudüs mazlum, zulüm altında. Kudüs'ün bekçilerine hizmet etmek, oraya kandil yağlarını göndermektir" dedi. Büşra Yıldırım hediye olarak umreye gönderilecek çiftleri belirlemek için kura çekimi yaptı.
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Büşra Yıldırım, Filistinli 100 çifti evlendirdi
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