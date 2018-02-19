Büşra Yıldırım, Filistinli 100 çifti evlendirdi

İstanbul Sultanbeyli
'de Filistinli 100 çift, Başbakan Binali Yıldırım
'ın kızı Büşra Yıldırım
Köylübay'ın katılımıyla yapılan toplu nikah töreninde dünyaevine girdi. Sultanbeyli Belediyesi, Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı, Mehir Aile Derneği ve Yurtdışındaki Filistin Alimler Birliği işbirliğinde düzenlenen Filistinli çiftlerin nikah ve düğün töreni, Sultanbeyli Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. AK Parti İstanbul
Milletvekili ve Türkiye- Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan "Kudüs mazlum, zulüm altında. Kudüs'ün bekçilerine hizmet etmek, oraya kandil yağlarını göndermektir" dedi. Büşra Yıldırım hediye olarak umreye gönderilecek çiftleri belirlemek için kura çekimi yaptı.