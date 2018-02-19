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Define ararken zehirlenen 2 kardeş öldü

'ta 30 metre derinliğindeki tünele define aramak için giren 2 kardeş jeneratörün egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 19.2.2018 06:41 Güncelleme Tarihi: 19.2.2018 06:49
Define ararken zehirlenen 2 kardeş öldü
Olay, 'a 22 kilometre uzaklıkta bulunan Küçükbağlar köyündeki yığma tepede gece saatlerinde meydana geldi. Tokat'tan Zekai Ak (28), (22), (23) ve define aramak için bölgeye geldi.

Önceden kazılmış tünel içerisine yanlarında getirdikleri elektrikli su motorunu çalıştırmak için jeneratör indirdi. Defineciler yaklaşık 30 metre derinliğindeki tüneldeki su birikintisini boşaltmaya başladı. Bu sırada jeneratörün egzozundan çıkan gazdan etkilenen 4 kişiden Zekai Ak tünelden çıkarak durumu sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Zekai Ak'ın 3 arkadaşı ise tünelin içinde kaldı.

Olay yerine gelen itfaiye ve ekipleri tünel içerisine girerek 3 kişiden baygın haldeki Fatih Danışık'ı çıkardı. Fatih Danışık ve Zekai Ak ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tünel içerisinde bulunan Halis Kaya ve Olcay Kaya kardeşlerin ise hayatını kaybettikleri tespit edildi.

AFAD ve itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmasının ardından iki kardeşin cesetleri tünelden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Halis Kaya ve Olcay Kaya kardeşlerin cesetleri otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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Define ararken zehirlenen 2 kardeş öldü
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