İstanbul'daki fuhuş operasyonu! Kadınlardan 2'si HIV virüslü çıktı!

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekiplerince, 11 Şubat'ta Aksaray'daki eğlence mekanları ile konaklama tesislerine düzenlenen operasyonla fuhşa zorlandığı iddiasıyla kurtarılan ve hastanede doktor kontrolünden geçirilen kadınların sağlık raporları çıktı.

Buna göre, kurtarılan 134 kadından 2'sinin HIV virüsü, 13'ünün de cinsel yolla bulaşan hastalık taşıdığı tespit edildi.

Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekiplerince 11 Şubat'ta Aksaray'da 24 adrese 250 polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, fuhşa zorlanan 84'ü Kırgız, Özbek, Kazak ve Rus uyruklu, 50'si Türk vatandaşı 134 kadın kurtarılırken, 3'ü yabancı 17 şüpheli de gözaltına alınmıştı.

İş bulma vaadiyle yurda getirilen kadınlar arasında öğretmen, doktor, kuaför ve garsonların bulunduğu belirlenirken, fuhşa aracılık ettiği öne sürülen 13 gece kulübü ile 10 otel de mühürlenmişti.