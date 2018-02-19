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duvarına çarpan araç bir anda alev aldı: 5 ölü

Giriş Tarihi: 19.2.2018 06:57 Güncelleme Tarihi: 19.2.2018 07:07
İstinat duvarına çarpan araç bir anda alev aldı: 5 ölü

'ta, bir otomobilin duvarına çarparak alev alması sonucu araçta bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

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İstinat duvarına çarpan araç bir anda alev aldı: 5 ölü
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