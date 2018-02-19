İstinat duvarına çarpan araç bir anda alev aldı: 5 ölü

Tokat'ta, bir otomobilin istinat duvarına çarparak alev alması sonucu araçta bulunan 5 kişi yaşamını yitirdi. Ahmet Paray idaresindeki, 60 AP 665 plakalı otomobil, Tokat, Niksar Karayolu Gökdere Köyü mevkisinde istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan araçtaki sürücü ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi olay yerinde yanarak, yaşamını yitirdi. Cesetlerin Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından araçtan çıkarılacağı öğrenildi. KİMLİKLERİ BELLİ OLDU Yürek yakan olayda sürücü Ahmet Paray (58), eşi Kadriye Paray (47), kızı Damla Paray (18) kardeşi Selma Yalçın ve kızının arkadaşı Ebranur Gür (18) yanarak hayatlarını kaybetti.