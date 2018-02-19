Masajlı tuzağa hapis cezası

Akın Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Akın
'ın, bir otel odasında gizlice çekilen özel görüntüleri ile şantaja maruz kaldığı ortaya çıktı.
Buket G. işadamını 2014'te arkadaşı Sibel G. ile tanıştırdı. Sibel G. işadamından hasta annesi için yardım talep etti. Bu sırada işadamı, Sibel G.'nin, kardeşi Nasiye G. ile de tanıştı. Adapazarı'nda ikamet eden ve ara sıra İstanbul
'a gelen işadamı, geçtiğimiz yaz okul arkadaşı Sevgi Y.'yi de getiren Nasiye G. ile buluştu. İki kız işadamına masaj yapmayı teklif etti. Otelde gizli görüntüleri çekilen işadamından şantajcı Murat A. ve Fatih S., görüntüleri sosyal medyada yayımlama tehdidiyle 5 milyon dolar istedi. Mahkeme, Murat A.'ya 1 yıl 8 ay, şüpheliler Hatice G., Nasiye G., Sibel G. ve Buket G. ve Sevgi Y.'ye de 1 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verdi. Ceza beş yıl süreyle ertelendi