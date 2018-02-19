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Masajlı tuzağa hapis cezası

Akın Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı ’ın, otel odasında gizli görüntülerini çekip şantaj yapan çete üyeleri hapis cezası aldı

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.2.2018
Masajlı tuzağa hapis cezası
Akın Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı 'ın, bir otel odasında gizlice çekilen özel görüntüleri ile şantaja maruz kaldığı ortaya çıktı.
Buket G. işadamını 2014'te arkadaşı Sibel G. ile tanıştırdı. Sibel G. işadamından hasta annesi için yardım talep etti. Bu sırada işadamı, Sibel G.'nin, kardeşi Nasiye G. ile de tanıştı. Adapazarı'nda ikamet eden ve ara sıra 'a gelen işadamı, geçtiğimiz yaz okul arkadaşı Sevgi Y.'yi de getiren Nasiye G. ile buluştu. İki kız işadamına masaj yapmayı teklif etti. Otelde gizli görüntüleri çekilen işadamından şantajcı Murat A. ve Fatih S., görüntüleri sosyal medyada yayımlama tehdidiyle 5 milyon dolar istedi. Mahkeme, Murat A.'ya 1 yıl 8 ay, şüpheliler Hatice G., Nasiye G., Sibel G. ve Buket G. ve Sevgi Y.'ye de 1 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verdi. Ceza beş yıl süreyle ertelendi
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Masajlı tuzağa hapis cezası
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