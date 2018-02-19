Metris Cezaevi’nde 10 gardiyana görevi ihmal davası

Adam yaralama suçundan Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu Samet Kılınç
, aynı koğuştaki Ramazan B., Serdar T., Mazlum S., Enes K. ve Yusuf S. tarafından öldüresiyle dövüldü. KIRIKLARLA İKİ GÜN DURDU
Vücudunda hayati tehlike yaratan kırıklar oluşan Kılınç, iki gün boyunca koğuşunda o şekilde kaldı, korkudan durumu kimseye anlatamadı. Gardiyanlar da sayımlar sırasında durumu fark etmedi. Olay, başka bir tutuklunun bildirmesiyle ortaya çıktı. Revir doktoru, raporunda, göz çevresinde morluklar oluşan mahkûmun sayımda fark edilmesi gerektiğini bildirdi. Savcı, olayda ihmalleri olduğu düşünülen gardiyanlar S.K., R.A., M.C., M.K.,
M.S., K.D., D.D., E.Ö., E.K., H.T. hakkında 'görevi kötüye kullanmak' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istedi. Bakırköy 38. Asliye Ceza Mahkemesi
'ndeki duruşmada konuşan gardiyan E.Ö., "Görmüş olsaydım işlem yapardık" derken, diğer gardiyanlar Kılınç'ın görünürde bir rahatsızlığının olmadığını öne sürdü. GARDİYAN DALGA GEÇTİ
Söz alan Samet Kılınç, "Yüzümde ve vücudumda yaralar vardı. Görüş günüm olduğu halde, yakınlarımla ve avukatlarımla görüştürmediler. Mahmut isimli görevli, 'Sana TIR mı çarptı' diye dalga geçti. İddianamede Kılınç'ı "döven kişilerden" olduğu belirtilen Yusuf Sak tanık sıfatıyla verdiği ifadede, "Bize merdivenden düştüğünü söyledi" dedi. Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.