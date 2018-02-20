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’nde 50 metre arayla iki soygun

’nde 50 metre mesafedeki iki iş yeri, maskeli soyguncular tarafından soyuldu. Soyguncular izlerini kaybettirmeyi başarırken, polis soygunun aynı kişiler tarafından gerçekleştirilme ihtimali üzerinde duruyor.

Giriş Tarihi: 20.2.2018 07:44
Bağdat Caddesi’nde 50 metre arayla iki soygun
Olay, 04.30 saatlerinde Kadıköy 'nde meydana geldi. İddiaya göre otomobil ile Bağdat Caddesi üzerinde bulunan mağazasının önüne gelen yüzleri maskeli 4 şahıs, camı kırarak içeri girdi. Mağazanın alarm kablosunu kesen şahıslar, mağazadan çok sayıda elektronik eşya aldı.

"50 metre sonra başka bir mağazaya girdiler"

Beyaz eşya dükkanını soyduktan sonra, cadde üzerinde bulunan ve aralarında yaklaşık 50 metre bulunan elektronik eşya mağazasına girdi. Soyguncular, camı kırmaya çalışıp, kıramayıp, kapıyı zorlama yöntemi ile açtıktan sonra içeride bulunan telefon ve bir çok elektronik eşyayı alarak kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Bağdat Caddesi’nde 50 metre arayla iki soygun
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