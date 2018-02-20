Duvara çarpınca LPG patlamış

Tokat
'ta
önceki gece kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpan otomobilde 5 kişi yanarak can verdi. Fren izi tespit edilememesi nedeniyle, valilikte yemekhane sorumlusu olarak çalışan sürücü Ahmet Paray'ın (58), kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Duvara
çarpınca motor kısmından alev alan otomobilin de LPG
'li olduğu belirlendi. Yandıkları için tanınmaz hale gelen sürücü ile eşi Kadriye Paray (49), kızı Damla Paray
(18), kızının okul ve sıra arkadaşı Evranur Gür
(18) ile kuzeni Selma Yalçın Oğuz'un (53) cesetleri, kimliklerinin DNA testiyle belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Evranur Gür ile Damla Paray'ın sıra arkadaşı olduğu ve genç kızın da pazar günü en yakın arkadaşıyla beraber olmak için aileyle birlikte Erbaa'ya gittiği öğrenildi. Mihriban KOÇAKER